Тайсон Фьюри отказался боксировать с "тремя бомжами" ради Джошуа

Тайсон Фьюри (facebook/TysonFuryGypsyKing)

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Скандальный супертяж Тайсон Фьюри вел переговоры с Эдди Хирном об организации боя с Энтони Джошуа

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Экс-чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (26-0, 19 КО) вел переговоры с промоутером чемпиона мира по версиям WBA Super/WBO/IBF в хэвивейте (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) Эдди Хирном об организации боя, однако условия "цыганского короля" его не устроили. Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Фьюри, Хирн предложил ему провести спаринги с Трэвисом Кауффманом (31-2, 23 КО), Диллианом Уайтом (22-1, 16 КО), Тони Беллью (29-2-1, 19 KO) и только потом бой с Джошуа.

"Такие условия меня не устроили. Я - лучший чемпион мира в супертяжелом весе и не собираюсь проводить бои с тремя бомжами, чтобы в итоге встретиться с Джошуа. Мне никому ничего доказывать не надо, я должен сразу боксировать с Джошуа, а не бегать за ним. Они просто не хотят этого боя", - заявил боксер.

Следующий бой Фьюри проведет 18 августа против итальянца Франческо (35-4-1, 21 КО).

10 июня британо-ирландский боксер Тайсон Фьюри провел свой первый бой после двух с половиной лет перерыва с момента последнего проведенного поединка, в котором он победил украинца Владимира Кличко в 2015-м.