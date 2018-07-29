Тренер "Динамо": У команды есть характер

Александр Хацкевич (фото - Facebook "Динамо")

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Главный тренер киевского футбольного клуба поделился своими впечатлениями о матче со "Львовом"

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Главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал победу, которую его команда добыла в матче против "Львова". Об этом пишет пресс-служба клуба.

"По игре к ребятам у меня только одна претензия – реализация моментов. В таких матчах их надо реализовывать… Когда владеешь мячом и создаешь моменты, но не забиваешь, появляется нервозность и спешка", - сказал он.

Хацкевич подчеркнул, что главный итог матча — что у команды есть характер. "Было тяжело, мы проводили третью игру за неделю. Но в таких матчах проявляется вера в себя. Мы все-таки дожали соперника", - сказал он.

Тренер киевлян также отметил дисциплинированную игру "Львова". "Направление у "Львова" видно. Желаю, чтобы оно приносило результат", - добавил Хацкевич.

Вчера сообщалось, что "Динамо" одержало победу на последних секундах матча. Гол забил Русин, который вышел на замену вместо Морозюка.