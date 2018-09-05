Украинская теннисистка вылетела с US Open

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко покинула турнир Большого шлема US Open на стадии четвертьфинала. Об этом сообщает Укринформ.
Украинка в борьбе за путевку в полуфинал проиграла 19-й ракетке мира Наоми Осаке со счетом 1:6, 1:6.
Игра продолжалась всего 59 минут.
В борьбе за выход в финал US Open Осака встретится с победительницей противостояния между американкой Мэдисон Киз (14) и испанкой Карлой Суарес Наварро (24).
31 августа украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела третий раунд US Open и вышла в четвертый круг.