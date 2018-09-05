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05.09.2018, 21:36

Украинская теннисистка вылетела с US Open

Украинская теннисистка вылетела с US Open - Фото
Леся Цуренко Фото: скриншот с видео

Украинка в борьбе за путевку в полуфинал проиграла 19-й ракетке мира Наоми Осаке

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Вторая ракетка Украины Леся Цуренко покинула турнир Большого шлема US Open на стадии четвертьфинала. Об этом сообщает Укринформ.

Украинка в борьбе за путевку в полуфинал проиграла 19-й ракетке мира Наоми Осаке со счетом 1:6, 1:6.

Игра продолжалась всего 59 минут.

В борьбе за выход в финал US Open Осака встретится с победительницей противостояния между американкой Мэдисон Киз (14) и испанкой Карлой Суарес Наварро (24).

31 августа украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела третий раунд US Open и вышла в четвертый круг. 

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Теги: Леся Цуренко, спорт, теннис, US Open
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