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02.08.2018, 13:19

Украинские лучники побили мировой рекорд

Украинские лучники побили мировой рекорд - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украинцы Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова установили новый мировой рекорд в стрельбе из лука

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Украинские лучники Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова установили новый мировой рекорд среди смешанных пар. Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета.

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Теги: рекорд, болгария, мировой рекорд, лук, стрельба из лука, лучники, софия, лучник, лучница, маркиян ивашко, анастасия павлова
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