Украинские лучники побили мировой рекорд

Согласно сообщению, на Гран-при Европы в Софии (Болгария) Ивашко и Павлова в смешанных соревнованиях набрали рекордную сумму баллов - 1343.

Предыдущее достижение было установлено двумя неделями ранее, когда спортсмены из Кореи Ву-Сек Ли и Ху-Их Чан набрали 1 338 очков.

Ранее Ивашко дважды становился чемпионом мира в командной стрельбе из лука, трижды брал серебро и бронзу в индивидуальном зачете. В активе Павловой были золото и бронза на чемпионате Европы и Европейских играх в командной стрельбе.

Маркиян Ивашко (фото - скриншот с видео)

Анастасия Павлова (фото - скриншот с видео)

Микст по стрельбе из лука включен в программу Олимпийских игр в Токио 2020.

Сегодня, 2 августа сообщалось, что 57 парашютисток установили мировой рекорд под Харьковом.