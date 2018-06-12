Украинский боксер Деревянченко сразится за титул чемпиона мира

Сергей Деревянченко (фото - instagram.com/sergiy.derevyanchenko)

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Уроженец Феодосии, который проживает в Николаеве и порой тренируется в США, должен встретиться на ринге с бывшим чемпионом Дэниелом Джейкобсом

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Украинский боксер-профессионал Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) разыграет с опытным американцем Дэниелом Джейкобсом (34-2, 29 КО) вакантное место чемпиона мира по версии Международной федерации бокса в среднем весе. Об этом со ссылкой на решение рейтинговой комиссии IBF пишет сайт vRINGe.

На прошлой неделе IBF отобрала титул у лидера среднего веса Геннадия Головкина: его команда договаривается о прибыльном матче-реванше против Сауля Альвареса и не демонстрировала заинтересованности в бое с обязательным претендентом Деревянченко.

Промоутерам Деревянченко и Джейкобса предложено незамедлительно приступить к переговорам. Если стороны не договорятся до 11 июля, будут назначены промоутерские торги, на которых право организации поединка получит та сторона, которая предложит в закрытом конверте большую сумму призовых.

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Интересно, что у Деревянченко и Джейкобса не только один менеджер, но и тренер — оба работают под началом американца Андре Розье. Джейкобс также является бывшим чемпионом мира.