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23.07.2018, 15:50

Усик может побить Джошуа и Уайлдера: мнение легендарного боксера

Усик может побить Джошуа и Уайлдера: мнение легендарного боксера - Фото
Александр Усик (фото - Ольга ИващенкоK2 Promotions)

Один из самых зрелищных бойцов в истории Насим Хамед считает, что украинский тяж вполне может устроить переполох и в топ-эшелоне супертяжелого веса

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Единственному сейчас абсолютному чемпиону мира в профессиональном боксе Александру Усику определенно стоит попробовать себя в супертяжелом весе, причем в бою с одним из топ-бойцом дивизиона Энтони Джошуа. Такое мнение выразил легендарный британский боксер "Принц" Насим Хамед, пишет Vringe.

В ночь на 22 июля Усик (15-0, 11 КО) деклассировал Мурата Гассиева (26-1, 19 КО), разгромно выиграв у россиянина по очкам. Бой прошел в тяжелом весе - до 90,7 кг.

"Сказать по правде, считаю, что Усик устроит Джошуа тот еще бой. Он может работать все двенадцать раундов и обеспечит Энтони серьезные проблемы. Да и вообще, учитывая, что он показал против Гассиева, убежден, Усик даже против Дионтэя Уайлдера сможет сделать то же самое", - сказал британец о нокаутере-чемпионе WBC в супертяжелом весе.

В апреле 2017 года Джошуа побывал в нокдауне в бою против Владимира Кличко, но затем нокаутировал украинца.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предложил сделать Усика Героем Украины.

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Теги: Энтони Джошуа, бокс, Александр Усик, чемпион мира, супертяжелый вес
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