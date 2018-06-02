Вторая ракетка Украины пробилась в 1/8 финала Roland Garros

Леся Цуренко (фото - btu.org.ua)

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Цуренко во второй раз в карьере пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису

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Вторая ракетка Украины Леся Цуренко во второй раз в карьере пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) с призовым фондом в €39 млн.

В третьем круге соревнований соперницей украинки была 18-я ракетка мира Магдалена Рыбарикова из Словакии.

Леся Цуренко (Украина) - Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) 6-2, 6-4.

За место в дебютном четвертьфинале на турнирах Grand Slam Леся Цуренко будет бороться с третьей ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.

Цуренко осталась единственной украинкой на в одиночном разряде. В пятницу, 1 июня, Элина Свитолина уступила в двух сетах румынке Михаэли Бузернеску (6:3, 7:5) и покинула турнир.