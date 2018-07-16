Филиппинский сенатор стал чемпионом мира в боксе: фото и видео

Легендарный боксер-ветеран Мэнни Пакьяо завоевал очередной чемпионский титул. Возможно, зимой состоится его поединок с украинцем Василием Ломаченко

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Вчера, 15 июля, в малазийской столице Куала-Лумпуре аргентинский чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Лукас Маттиссе не смог сохранить это звание, досрочно проиграв именитому ветерану Мэнни Пакьяо, который также является сенатором Филиппин. Об этом пишет сайт о единоборствах Vringe.com.

Бой начался спокойно: оба не спешили, предпочитая боксировать, а не драться на встречных курсах. С такой тактикой левша Пакьяо перерабатывал Маттиссе, который не успевал перекрываться от наскоков филиппинца. В начале 3-го раунда филиппинец попал слева апперкотом - нокдаун у Лукаса. Пакьяо не пошел на "добивание", опасаясь растратить силы на 40-м году жизни.

В самом конце 5-го раунда Маттиссе, до тех пор кое как державшийся и выглядевший в меру конкурентным, после "чиркающего" удара справа в голову присел на колено: второй нокдаун.

Шестая трехминутка началась с того, что аргентинец ударил ниже пояса, но затем все снова вошло в привычный темп: Пакьяо (60-7-2, 39 KO) перебивал противника, делая это размеренно и без спешки.

В конце 7-го раунда Маттиссе (39-5, 36 КО) после очередной атаки и апперкота слева вновь присел на колено и выплюнул капу - рефери тут же дал отмашку. КО 7 - победа сенатора нокаутом.

Пакьяо за карьеру боксера завоевывал мировые чемпионские титулы в восьми весовых категориях.

Фото: Instagram (MP Promotions и jinkeepacquiao), BoxingScene

Видео: Vringe.com