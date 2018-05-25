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Боты:
25.05.2018, 00:40

Игроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванках

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Игроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванках
Игроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванках
Игроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванкахИгроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванках

Делегация английского клуба прибыла в Украину на финал Лиги чемпионов

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Самолет с игроками и персоналом английского футбольного клуба "Ливерпуль" приземлился в столичном аэропорту Жуляны в 19:35. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Подопечных Юргена Клоппа встретили у трапа самолета девушки в украинских вышиванках с караваем и подарками, а также силовики с разукрашенными лицами в цветах силволики клуба.

"Ливерпуль" не контактировал с болельщиками в аэропорту. Под трап самолета им подали клубный автобус, на котором в сопровождении полиции футболисты и тренеры клуба отправились в отель Интерконтиненталь.

В пятницу у команды запланирована тренировка на НСК Олимпийский, а в субботу, 26 мая, – матч финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

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Теги: Ливерпуль, Лига чемпионов, финал лиги чемпионов
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