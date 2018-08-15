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15.08.2018, 13:41

Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"

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Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"
Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"
Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"

Ответная игра третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится завтра, 16 августа

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Сегодня, 15 августа, футболисты луганской "Зари" вылетели из Киева в португалиский город Порту, откуда отправятся на базу "Браги", с которой сразятся в рамках ответной игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сегодня у "черно-белых" состоится предматчевая пресс-конференция и открытая тренировка.

Уже завтра, 16 августа, в 22:30 по киевскому времени "Заре" предстоит встретиться с "Брагой".

Главный тренер Юрий Вернидуб взял с собой в Португалию следующих футболистов: 

27 июля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда второго по значимости еврокубка - Лиги Европы сезона 2018/19. Она прошла по новой схеме, луганской "Заре" в соперники досталась португальская "Брага".

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Теги: футбол, Лига Европы, луганская заря, заря, Юрий Вернидуб, футболисты, брага, заря брага, порту, потругалия
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