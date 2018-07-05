Кроуфорд в именной футболке Усика желает ему сразить Гассиева

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Боты:

Бывший абсолютный чемпион мира пожелал украинцу также завоевать все чемпионские титулы

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Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд надел фирменную футболку Александра Усика и пожелал украинцу победить в финале Суперсерии против Мурата Гассиева. Видеозапись выложил в своем Facebook Николай Ковальчук.

"Усик, я хочу пожелать тебе удачи в предстоящем поединке. Надеюсь, что у тебя получится завоевать не только пояс The Ring, но и все остальные. Удачи и желаю тебе стать абсолютным чемпионом, таким же, как и я. Желаю тебе все самого наилучшего", – сказал американец. 

Теренс Кроуфорд и другой украинец Василий Ломаченко в данный момент лучшие боксеры мира.

Финальный бой Суперсерии между чемпионом мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александром Усиком и российским обладателем поясов IBF и WBA Муратом Гассиевым пройдет 21 июля в Москве. Украинец намерен победить.

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Теги: Гассиев, бокс, Александр Усик, теренс кроуфорд, чемпион мира по боксу
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