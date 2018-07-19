Кубок Украины по футболу: все результаты предварительного раунда

18 июля состоялись первые матчи Кубка Украины - ежегодного турнира

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18 июля состоялись первые матчи Кубка Украины – ежегодного турнира для украинских футбольных команд, проходящего по олимпийской системе под эгидой Федерации футбола Украины. Об этом сообщает Sportarena.

Поединки 1-го раунда Кубка Украины: "Верес" (Ровно) - ФК "Минай" 1:1 (по пен. 9:10) Матч состоялся в Млинове, на стадионе Колос. Арбитр: Андрей Холявко (Львов) Голы: Дубина 89 - Шпак 84 "Верес": Бабийчук, Фляк, Цень (Гапончук 72), Зайкин, Семенчук, Мосиюк (Герасимчук 114), Сад, Бондаренко, Пацькив, Дубина ФК Минай: Сидоренко, Стасюк, Лобода, Пиняшко, Кополовец (Смокоровский 102), Образцов, Шпак, Микуляк, Беца, Минайленко, Допилка Предупреждения: Бондаренко 17, Дубина 95, Пацькив 113

"Нафтовик-Укрнафта" - "Горняк" -:+

"Виктория (Николаевка) А" – "Нива" (Тернополь) Д3 – 2:1 Голы: Акимов, 15, 18 – Пикуль, 72 (пен.)

17:00, поселок Николаевка. Стадион Виктория

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

"Реал Фарма" (Одесса) Д3 – "Нива" (Винница) Д3 – 0:2 Голы: Андреев, 7, Шаповаленко, 79

17:30, Одесса. Стадион Иван

Арбитр: Владислав Бакулин (Новая Каховка)

"Энергия" (Новая Каховка) Д3 – "Кристалл" (Херсон) А→Д3 – 0:1 Гол: Барладым, 62

17:30 город Новая Каховка. Стадион Энергия

Арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса)

ФК "Никополь" (Никополь) Д3 – "Мир" (Горностаевка) Д3 – 1:4 Голы: Мандровский,78 – Бойко, 7, Голядинец, 14, Кривич, 33, Цыбульский, 41.

17:30, город Никополь. Стадион Электрометаллург.

Арбитр: Александр Титов (Донецк)

ФК "Калуш" (Калуш) А→Д3 – "Буковина" (Черновцы) Д3 – 1:1, пен. 4:3 Голы: Голубка, 66 (пен.) – Понедельник, 19

17:00, город Калуш. Стадион Химик

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатская область)

"ЛНЗ-Лебедин" (Лебедин) А – "Полесье" (Житомир) Д3 – 0:0, пен. 4:2

17:00, село Лебедин. Стадион ЛНЗ-Арена

Арбитр: Игорь Бич (Киев)

"Подолье" (Хмельницкий) Д3 – МФК "Металлург" (Запорожье) А→Д3 – 0:2 Голы: Яровенко, 55, Сарапий, 74

18:00, город Хмельницкий. Спорткомплекс Подолье

Арбитр: Павел Дубровец (Житомир)

Расписание турнира:

Первый раунд

Таврия (Симферополь) – Чайка (Борщаговка) – 1:0

Виктория (Николаевка) – Нива (Тернополь) – 2:1

Лебедин (Лебедин) – Полесье (Житомир) – 0:0 (пен 4:2)

Калуш (Калуш) – Буковина (Черновцы) – 1:1 ( пен 4:3)

Энергия (Новая Каховка) – Кристалл (Херсон) – 0:1

Никополь (Никополь) – Мир (Горностаевка) – 1:4

Реал Фарма (Одесса) – Нива (Винница) – 0:2

Верес (Ровно) – Минай (Ужгород) – 1:1 (пен 9:10)

Подолье (Хмельницкий) – Металлург (Запорожье) – 0:2

Нефтяник (Ахтырка) – Горняк (Кривой Рог) -:+

Второй раунд

Базовая дата - 22.08.2018. Жеребьевка – 20 июля.

На этом этапе сыграют 28 команд: 10 победителей первого раунда; 16 команд первой лиги ПФЛ и Кремень (Кременчуг) и Черкасская-Академия (Белозерье) как команды Первой лиги, которые перешли во Вторую лигу.

Третий раунд

Базовая дата - 26.09.2018. Жеребьевка – 24 августа.

На этом этапе сыграют 20 команд: 14 победителей второго раунда; шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с седьмого по двенадцатое.

1/8 финала

Базовая дата - 31.10.2018. Жеребьевка – 28 сентября.

На этом этапе сыграют 10 победителей предыдущего раунда и шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с первого по шестое.

1/4 финала

Базовая дата - 03.04.2019. Жеребьевка – 2 ноября.

1/2 финала

Базовая дата - 24.04.2019

Финал

Базовая дата - 15.05.2019