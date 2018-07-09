Украинка разгромила россиянку в финале турнира по теннису в Риме

Титул в Италии стал для 18-летней теннисистки третьим в профессиональной карьере

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Анастасию Потапову (РФ) в финале турнира ITF в Риме с призовым фондом 60 тысяч долларов. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Согласно сообщению, титул в Италии стал для 18-летней теннисистки третьим в профессиональной карьере.

Ястремская провела на корте менее часа, и за это время реализовала шесть из семи брейк-поинтов и проиграла сопернице всего лишь один гейм на своей подаче.



Финал

Даяна Ястремская (Украина, 2) - Анастасия Потапова (Россия) 6:1, 6:0

В мае она проиграла в финале 100-тысячника во Франции, а перед стартом в квалификации Уимблдона на турнире с аналогичным призовым фондом в Великобритании

Два года назад Потапова обыграла Ястремскую в финале юношеского турнира в Уимблдоне.

9 июля Ястремская стартует на турнире ITF в Будапеште с призовым фондом 100 тысяч долларов.

Победа в Риме позволит Ястремской установить новый рекорд в рейтинге, который обновится в понедельник, 16 июля. На данный момент она занимает 127-ю позицию. Стоит отметить, что в прошлом году на данном турнире праздновала победу другая украинка - Катерина Козлова.

22 июня украинская теннисистка Элина Свитолина, пятая ракетка мира, в четвертьфинале турнира WTA Nature Valley в английском Бирмингеме уступила румынке Михаэли Бузарнеску - 6:3; 6:2. Об этом сообщает в Facebook Федерация тенниса Украины.