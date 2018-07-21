Украинский боксер в вышиванке провел в Москве "бой с тенью"

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Денис Беринчик приехал в Москву, чтобы поддержать украинца Александра Усика в бою против россиянина Мурата Гассиева

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Для поддержки украинского чемпиона Александра Усика перед боем с россиянином Муратом Гассиевым серебряный призер Олимпийских игр 2012 года и обладатель чемпионского пояса WBO Oriental Денис Беринчик приехал в Москву.

Беринчик выложил в своем аккаунте в Instagram видеоролик, где он в украинской вышитой футболке показывает "несколько ударов и бой с тенью" и желает победы Усику.

Он отметил, что сегодня "знаменательный день" для любителей большого бокса.

Финальный бой Суперсерии (WBSS) между Усиком и Гассиевым состоится сегодня, 21 июля. Боксеры выйдут на ринг около 00:00. 

Сегодня, 21 июля, украинский боксер-тяжеловес Александр Усик (14-0, 11 КО) и его соперник россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) прошли взвешивание перед боем и показали одинаковый вес - 90,3 кг.

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Мэр Киева Виталий Кличко пожелал украинскому чемпиону мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александру Усику победить чемпиона IBF/WBA россиянина Мурата Гассиева, чтобы в Москве поднялся украинский флаг.

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Теги: украинский боксер, Москва, бокс, вышиванка, боксер, мурат гассиев, Денис Беринчик, красная площадь, бой усик - гассиев
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