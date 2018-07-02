Украинский пловец Говоров установил мировой рекорд: видео

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В финале соревнований украинец показал время 22,27 секунды и на 0,16 секунды улучшил предыдущий мировой рекорд

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Украинский пловец Андрей Говоров на соревнованиях в Риме установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Об этом сообщает XSport.

"Андрей показал время 22,27 секунды и на 0,16 секунды улучшил прежнее мировое достижение, которое с 2009-го года принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу", - отмечает издание

Хронология рекордов на дистанции 50 метров баттерфляем:

Андрей Говоров, Украина, 22.27 (2018);

Рафаэль Муньос , Испания, 22.43, (2009);

Роланд Шойман , ЮАР, 22.96 (2005);

Роланд Шойман , ЮАР, 23.01 (2005);

Ян Крокер , США, 23.30 (2004).

Отметим, что 50 метров баттерфляем является неолимпийской дистанцией.

25 июля 2017 года Говоров завоевал бронзовую медаль в финале чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 м баттерфляем. Спортсмен финишировал с результатом 22,84 с.

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Теги: мировой рекорд, плавание, андрей говоров
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