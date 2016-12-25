В Киеве на Лесной горят магазины секонд-хенда: фото, видео
В Киеве возле станции метро Лесная произошел масштабный пожар. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Facebook столичного метрополитена.
"Из-за пожара возле территории метрополитена в районе Дарынка станции Лесная и Черниговская временно закрыты. Поезда курсируют только до станции Дарница", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, пожар охватил павильоны магазинов секонд-хенда, расположенные вблизи ветки метро. На месте работают спасатели.
Информации о пострадавших пока не поступало. ЛІГА.net пытается связатся с пресс-секретарем Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Киеве.
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