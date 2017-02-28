Шулявский путепровод снова открыт для движения: видео
Движение автотранспорта по Шулявскому путепроводу возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Также возобновлено движение по привычным маршрутам троллейбусов №№7, 22, 27, 30, 42, отметили в мэрии.
На видео, опубликованном в Facebook столичного департамента транспортной инфраструктуры, видно, что вдоль пешеходной части путепровода выставлены дорожные блоки. Также на мосту установлены знаки, предупреждающие о ремонтных работах, сужении дороги и ограничении скорости до 40 км/ч.
27 февраля 2017 года в Киеве обрушилась часть Шулявского путепровода.
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Мэр столицы Виталий Кличко причиной обрушения назвал "коррозию бетона консоли и чрезмерную динамику от тяжеловесного транспорта или удара". При этом глава города подчеркнул, что путепровод не был признан аварийным.
Также Кличко сообщил, что в связи с инцидентом за недобросовестное исполнение обязанностей будут уволены замглавы КГГА Илья Сагайдак и председатель Соломенской райгосадминистрации Максим Шкуро.
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