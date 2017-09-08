В Киеве у ночного клуба военный ранил полицейского: фото, видео
В ночь на пятницу наряд полиции охраны приехал на вызов сотрудников кафе по ул. Мечникова, чтобы прекратить драку между группой мужчин. Один из посетителей заведения нанес полицейскому удар ножом в ногу. Пострадавшего госпитализировали в стационар, а правонарушителей доставили в территориальное управление полиции. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
По словам сотрудников полиции, сегодня в 04:20 во время конфликта один из участников инцидента достал нож и ударил им в ногу полицейского охраны. Врачи скорой оказали пострадавшему необходимую помощь и направили его в медицинское учреждение.
Чтобы выяснить все обстоятельства происшествия, трое участников конфликта доставили в Печерское районное управление полиции. Установлено, что мужчина, который нанес телесные повреждения полицейскому, действующий военнослужащий, 1986 года рождения.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Продолжается досудебная проверка.
Фото и видео: facebook.com/KyivOperativ
Ранее сообщалось, что в бильярдном клубе Киева игрок кием тяжело ранил посетителя.
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