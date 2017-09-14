В Киеве на территории лицея стреляли в ученика - СМИ
На территории Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства стреляли в ученика. Об этом сообщает Магнолия-ТВ.
Согласно сообщению, инцидент произошел около 12:00, когда ученики были в помещении лицея. Они услышали выстрелы на улице и обнаружили лежащего во дворе раненого мальчика.
Очевидцы рассказали журналистам, что в школьника стрелял посторонний. У мальчика легкие ранения, так как оружие было, предположительно, травматическим.
Издание сообщает, что учеников лицея собрали на срочную линейку, чтобы опросить о случившемся.
Прибывшие на место происшествия правоохранители отказались комментировать ситуацию, отметили журналисты телеканала.
Вчера, 13 сентября, в Вашингтоне (США) один человек погиб и по меньшей мере трое ранены в результате стрельбы в школе.
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