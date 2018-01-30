В столичной пиццерии от инъекции в шею умер молодой человек - СМИ
В столичной пиццерии Domino's Pizza возле метро Петровка умер молодой человек, предположительно, после инъекции неизвестного вещества в шею. Об этом сообщает Киев оперативный.
"Парень зашел в Domino's, совершил инъекцию и умер. Проспект Степана Бандеры, 6, пиццерия Domino's Pizza, около 20:30 на линию 103 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в туалет, сделал инъекцию шприцом неизвестного вещества (предварительно - наркотик), упал и не подает признаков жизни", - сказано в сообщении.
"Около 20:30 на линию 103 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в туалет, сделал инъекцию шприцем с неизвестным веществом (предварительно - наркотик), упал и не подает признаков жизни", - говорится в сообщении.
Также сказано, что он скончался еще до приезда скорой помощи. В данный момент на месте работают полицейские. пиццерия временно закрыта.
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