USD:  26.86  27.28   EUR:  33.43  34.24  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Киеве на Телиги столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

16.02.2018, 19:12

На улице Телиги произошло ДТП с двумя маршрутками "Богдан" - одна из них, которая направлялась по маршруту 242, на большой скорости хотела перестроиться из своей полосы и при этом подрезала другую маршрутку, которая двигалась по маршруту 500. Об этом сообщает ТСН

Обе маршрутки вылетели с дороги, одна из них врезалась в дерево, другая - в столб, который повалила на трассу.

В аварии пострадали 15 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи, а также спасатели.

На улице Телиги по направлению к Петровке образовалась пробка.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Происшествия

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 