В Киеве на Телиги столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
16.02.2018, 19:12
На улице Телиги произошло ДТП с двумя маршрутками "Богдан" - одна из них, которая направлялась по маршруту 242, на большой скорости хотела перестроиться из своей полосы и при этом подрезала другую маршрутку, которая двигалась по маршруту 500. Об этом сообщает ТСН.
Обе маршрутки вылетели с дороги, одна из них врезалась в дерево, другая - в столб, который повалила на трассу.
В аварии пострадали 15 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи, а также спасатели.
На улице Телиги по направлению к Петровке образовалась пробка.
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