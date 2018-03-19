Взрыв в многоэтажке на Оболони: двое пострадавших - видео

В результате взрыва в многоэтажном доме на ул. Приречная пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Об этом сообщили в Оболонском управлении полиции.

Происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись.

Предварительно установлено, что причиной конфликта стал спор о праве собственности и пользования квартирой.

Во время обыска в квартире правоохранители обнаружили 500 патронов, гранату Ф-1 и сигнальную ракету. Все изъятые предметы направили на экспертизу.

По факту покушения на умышленное убийство следственным отделом Оболонского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 п. 5 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители устанавливают всех участников конфликта и его обстоятельства. После проведения экспертиз возможна дополнительная квалификация события.

Ранее сегодня сообщалось, что в подъезде многоэтажного дома на Оболони прогремел взрыв.

Видео: kyiv.npu.gov.ua

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