В Киеве состоится единственный показ концертного фильма Rammstein
В столичном кинотеатре "Киевская Русь" 29 марта покажут концертный фильм культовой немецкой группы Rammstein - Rammstein. Paris.
Во всем мире показ состоится чуть раньше, 23 марта.
Как сообщает группа на официальном сайте, режиссер Йонас Акерлунд снял два ее шоу на 17-тысячной Bercy Arena в Париже в 2012 году. Из них и смонтирован фильм.
Акерлунд рассказывал, что в съемке задействовали 30 камер. "Я вижу силу проекта. То, что показано в фильме, будет актуальным всегда", - считает режиссер.
До этого Акерлунд снял несколько клипов Rammstein - Mann gegen Mann, скандальный Pussy, Ich tu dir weh, Mein Land. Он также снимал клипы Мадонне, Леди Гаге, группам Metallica, The Prodigy и другим исполнителям.
Показ состоится в 19:30.
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