USD:  26.81  27.10   EUR:  28.59  29.25  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Киеве состоится единственный показ концертного фильма Rammstein

21.03.2017, 18:00

В столичном кинотеатре "Киевская Русь" 29 марта покажут концертный фильм культовой немецкой группы Rammstein - Rammstein. Paris.

Во всем мире показ состоится чуть раньше, 23 марта.

Как сообщает группа на официальном сайте, режиссер Йонас Акерлунд снял два ее шоу на 17-тысячной Bercy Arena в Париже в 2012 году. Из них и смонтирован фильм.

Акерлунд рассказывал, что в съемке задействовали 30 камер. "Я вижу силу проекта. То, что показано в фильме, будет актуальным всегда", - считает режиссер.

До этого Акерлунд снял несколько клипов Rammstein - Mann gegen Mann, скандальный Pussy, Ich tu dir weh, Mein Land. Он также снимал клипы Мадонне, Леди Гаге, группам Metallica, The Prodigy и другим исполнителям.

Показ состоится в 19:30.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Культура

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 