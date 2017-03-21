В Киеве состоится единственный показ концертного фильма Rammstein

В столичном кинотеатре "Киевская Русь" 29 марта покажут концертный фильм культовой немецкой группы Rammstein - Rammstein. Paris.



Во всем мире показ состоится чуть раньше, 23 марта.



Как сообщает группа на официальном сайте, режиссер Йонас Акерлунд снял два ее шоу на 17-тысячной Bercy Arena в Париже в 2012 году. Из них и смонтирован фильм.



Акерлунд рассказывал, что в съемке задействовали 30 камер. "Я вижу силу проекта. То, что показано в фильме, будет актуальным всегда", - считает режиссер.



До этого Акерлунд снял несколько клипов Rammstein - Mann gegen Mann, скандальный Pussy, Ich tu dir weh, Mein Land. Он также снимал клипы Мадонне, Леди Гаге, группам Metallica, The Prodigy и другим исполнителям.



Показ состоится в 19:30.

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