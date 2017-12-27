"Киборги" в прокате собрали уже почти 20 млн гривень
За три недели проката кассовые сборы украинского военного фильма "Киборги", основанного на реальных событиях обороны Донецкого аэропорта военнослужащими и добровольцами, достигли 19 млн 348 тысяч 846 гривень. Об этом у себя в Facebook сообщил режиссер киноленты Ахтем Сеитаблаев.
По его данным, всего фильм уже посмотрели 263 тысячи 707 зрителей, что является рекордом за такой период проката. В кинотеатрах "Киборгов" показывают с 7 декабря.
Бюджет фильма - около 47 млн грн, из этой суммы почти половину выделило государство.
Создатели ленты выступили с инициативой: 5 грн с каждого билета будут перечислены в помощь семьям погибших киборгов.
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