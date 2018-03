Александр Рыбак второй раз представит Норвегию на Евровидении

Певец Александр Рыбак, который принес Норвегии победу на Евровидении-2009, вновь представит свою страну на песенном конкурсе этого года в Лиссабоне. Об этом сообщается на официальном сайте Евровидения-2018.

Песня, с которой Рыбак выступит в столице Португалии, называется "That's How You Write a Song".

В "золотом" финале норвежского национального отбора на конкурс 31-летний певец обошел женский дуэт Stella & Alexandra, Александера Вальманна (вместе с музыкальным продюсером JOWST представлял Норвегию на Евровидении-2017) и певицу Ребекку.

Рыбак победил на Евровидении 2009 года в Москве с песней "Fairytale". Норвежец белорусского происхождения тогда набрал рекордные 387 баллов (рекорд Рыбака в 2016-м побила украинка Джамала, получившая 534 очка), а его выступление стало самым просматриваемым среди победителей песенного конкурса на YouTube, с более чем 100 миллионами просмотров.

За почти 60 лет своего участия в Евровидении Норвегия побеждала в этом конкурсе трижды.

24 февраля 2018-го Украина определилась со своим представителем на Евровидении этого года: им стал певец Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом MELOVIN, с песней "Under The Ladder".

63-е по счету Евровидение пройдет в Лиссабоне 8-12 мая 2018 года. Представитель Украины выступит во втором полуфинале 10 мая.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest

