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Штаб АТО: 27 обстрелов, двое раненых бойцов - карта боев, видео

09.01.2017, 19:59

Двое украинских военнослужащих получили ранения в ходе проведения антитеррористической операции в понедельник. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"Двое наших военных ранены", - сказано в нем.

Боевики 27 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции в понедельник.

На мариупольском направлении из минометов калибра 82 мм боевики обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Чермалык и Павлополь.

На донецком направлении из минометов различных калибров противник обстреливал Зайцево, Авдеевку и Луганское.

На луганском направлении в районе Сизого боевики применили БМ-21 Град, а по Троицкому огонь вел снайпер.


8 января в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро бойцов АТО получили ранения.

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