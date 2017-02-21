Двое ранены при обстреле, 7 травмированы подрывом фугаса - карта
За 20 февраля 2017 года у Вооруженных Сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны - двое раненых бойцов. Также семеро военнослужащих травмированы при подрыве грузовика на фугасе, сообщил на брифинге пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения... И также семеро украинских военнослужащих получили травмы в результате подрыва грузовика на неизвестном взрывном устройстве", - сказал полковник.
Ранены бойцы были в результате обстрела их позиций в районе шахты Бутовка под Донецком, а подрыв грузовика на фугасе произошел в районе Лебединского.
По состоянию на полночь 21 февраля 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):
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