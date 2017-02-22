СБУ показала видео задержания планировавшего теракты военного

СБУ опубликовала аудио- и видеоматериалы по делу о контрактнике ВМС, который намеревался отправить партию оружия в Киев на Майдан.

Кроме видео задержания СБУ также обнародовала видео признания военного, который рассказывает о планах осуществить вооруженный переворот в Киеве.

По словам начальника аппарата главы СБУ Александра Ткачука, злоумышленник оплатил и получил 12 автоматов Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова.

"Хотя, его планы по оружию были грандиозными: он намеревался закупать оружие десятками единиц", - отметил Ткачук.

Автоматы и винтовки злоумышленник планировал переправить в Киев для применения во время массовых мероприятий в период 20 - 22 февраля. При контрольной закупке оружия он был задержан оперативниками военной контрразведки.

21 февраля 2017 года, правоохранители сообщили, что в Одессе в одной из частей ВМС был выявлен военнослужащий, намеревавшийся отвезти на Майдан 12 автоматов АК и винтовку СВД, которые заказал из зоны АТО и приобрел якобы для некой "Одесской народной республики".

Задержанный планировал закупку российского автоматического оружия для применения его во время массовых акций на Майдане 20-22 февраля.

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