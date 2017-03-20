Шторм на стройке Керченского моста: трубы не выдержали

В оккупированной Керчи в результате шторма к берегу гаражного кооператива в районе Змеинки, 19 марта, шторм прибил гофрированные трубы. Об этом сообщает Керчь.FМ.

"Десятки труб плавали в воде и лежали на причалах. Точно такие же трубы журналисты видели на стройке Керченского моста в районе, где мост будет соединять судоходная арка", - отмечается в сообщении.

Эти трубы предназначены для того, чтобы защищать стройку от волн во время штормов, поскольку являются своеобразными волнорезами.

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В начале августа Россия прекратила финансировать строительство Керченского моста. Выплата в 65,4 млрд рублей (около $1 млрд по текущему курсу центробанка РФ), запланированная на этот год, задерживается из-за затянувшейся бюрократической процедуры. Аванс уже израсходован, оборудования на стройплощадке не хватает.

22 августа 2016 года сообщалось, что в России во время перевозки труб из Архангельска в арктический порт Сабетта на сухогрузе Васильев порвались крепежные тросы и все трубы укатились в море. Видео инцидента выложил в YouTube один из моряков.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.