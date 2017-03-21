CБУ разоблачила 10 кураторов антиукраинских групп в соцсетях

Сотрудники Службы безопасности Украины за последние полтора месяца разоблачили 10 администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях, которые координировались российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали, что поддерживали антиукраинские и псевдорадикальние ресурсы жители Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Закарпатской и Луганской областей.

По указанию кураторов и материальное вознаграждение они преимущественно наполняли ресурсы в российских соцсетях. Администраторы выкладывали полученные из России материалы с призывами к антиконституционному устранению действующей власти, об изменении границ Украины, к проведению различных протестных акций, в том числе с использованием массовых беспорядков.

Во время обысков у администраторов антиукраинских сообществ оперативники СБУ изъяли компьютерную технику с доказательствами получения антиукраинских материалов от российских спецслужб и их размещения в соцсетях.

Открыт ряд уголовных производств. В их рамках трем злоумышленникам уже объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали информатора боевиков террористической организации ЛНР в Луганской области.

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