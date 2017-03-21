В Москве полиция задержала украинского журналиста: видео

В Москве задержали украинского журналиста, корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка, который брал интервью у аспиранта, вывесившего над МГУ флаг Украины. Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

При этом российские силовики забрали у Цимбалюка документы.

"Мы нашли героя Захара, который вывесил украинский флаг над МГУ в день третьей годовщины аннексии Крыма. Прекрасное интервью закончилось приездом полиции. Забрали мои документы. Ждем приезда начальника полиции МГУ", - написал он.

Позже Цимбалюк написал, что был задержан.

"Не сработала аккредитация МИД РФ. Говорят, что мы выкрикивали лозунги, а может и проводили "митинг", - сообщил журналист.

Как сообщалось ранее, в Москве сотрудники ФСБ избили вывесившего флаг Украины аспиранта Московского государственного университета и заставили его подписать документ о сотрудничестве.

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