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СБУ задержала одного из руководителей полиции Луцка: видео

22.03.2017, 16:19

СБУ совместно с полицией задержала за взяточничество одного из заместителей начальника Луцкого горотдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозреваемый, по информации СБУ, брал деньги за закрытие уголовных дел.

"Вымогатель в погонах систематически брал деньги за закрытие уголовных производств, неправомерное возвращение арестованного имущества и переквалификацию тяжких преступлений на преступления меньшей тяжести", - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали полицейского на рабочем месте при получении очередной части взятки в размере $2 тысячи.

Ранее сотрудники СБУ уже задокументировали факт получения полковником полиции взятки в размере $200, сообщили в спецслужбе.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК. 

Сегодня, после получения неправомерной выгоды в размере $10 тысяч задержаны начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры Донецкой области и его знакомый адвокат.

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