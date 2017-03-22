Задержаны подозреваемые в 10 преступлениях по всей Украине: фото
Полиция разоблачила преступную группу, которая совершила более десяти разбойных нападений по всей Украине. Об этом сегодня заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно сообщению, преступная группа состояла из организатора и еще четырех участников.
Их обоснованно подозревают в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений на территории Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Одесской, Ровенской и других областей.
Задержание злоумышленников стало финальной стадией реализации оперативной информации целого ряда подразделений криминальной полиции пяти областей.
Группа "специализировалась" на совершении разбойных нападений и краж из домовладений.
Преступники были задержаны в момент совершения ими спланированного разбойного нападения в Черкасской области, в котором принимали участие трое участников группировки, сообщили в МВД.
Один из них оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и при задержании был смертельно ранен. Другие задержаны в порядке статьи 208 УПК, им сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений.
По адресам проживания всех участников преступной группы и их близких проведено более 20 обысков. В результате изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению серии разбойных нападений и краж из домовладений, отметили в министерстве.
Фото: mvs.gov.ua
В частности, полиция изъяла аудио- и видеотехнику, ювелирные изделия, травматическое и охотничье оружие, мобильные телефоны, планшеты, военную форму, "балаклавы", а также боевые гранаты.
Еще двое участников преступной группы, в том числе организатор, объявлены в розыск.
20 марта неизвестные совершили разбойное нападение на экипаж автомобиля частной охранной фирмы на проспекте Победы в Киеве. Подозреваемые разбили стекло в автомобиле и забрали из салона сумку с деньгами.
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