Задержаны подозреваемые в 10 преступлениях по всей Украине: фото

Полиция разоблачила преступную группу, которая совершила более десяти разбойных нападений по всей Украине. Об этом сегодня заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, преступная группа состояла из организатора и еще четырех участников.

Их обоснованно подозревают в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений на территории Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Одесской, Ровенской и других областей.

Задержание злоумышленников стало финальной стадией реализации оперативной информации целого ряда подразделений криминальной полиции пяти областей.

Группа "специализировалась" на совершении разбойных нападений и краж из домовладений.





Преступники были задержаны в момент совершения ими спланированного разбойного нападения в Черкасской области, в котором принимали участие трое участников группировки, сообщили в МВД.





Один из них оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и при задержании был смертельно ранен. Другие задержаны в порядке статьи 208 УПК, им сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений.





По адресам проживания всех участников преступной группы и их близких проведено более 20 обысков. В результате изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению серии разбойных нападений и краж из домовладений, отметили в министерстве.





Фото: mvs.gov.ua

В частности, полиция изъяла аудио- и видеотехнику, ювелирные изделия, травматическое и охотничье оружие, мобильные телефоны, планшеты, военную форму, "балаклавы", а также боевые гранаты.

Еще двое участников преступной группы, в том числе организатор, объявлены в розыск.

20 марта неизвестные совершили разбойное нападение на экипаж автомобиля частной охранной фирмы на проспекте Победы в Киеве. Подозреваемые разбили стекло в автомобиле и забрали из салона сумку с деньгами.

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