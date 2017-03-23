Под Харьковом пожар на складе боеприпасов, взрываются снаряды

Сегодня, 23 марта, около 02:45 ночи на отдельных площадках оружейных складов воинской части А1352 в городе Балаклея в Харьковской области начался пожар, слышны разрывы и виден разлет снарядов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информацию подтверждают очевидцы среди местных жителей в соцсетях.

"Принимаются все меры по локализации и тушению пожара. Причины происшествия уточняются. Развернут штаб тушения пожара", - заявили в оборонном ведомстве.

Журналист из Харькова Вячеслав Маричев у себя в Facebook сообщил, что на этом складе, по его информации, среди прочих хранятся и снаряды для САУ Акация калибра 152 мм. Местный журналист в комментарии в его записи сообщил, что "база все время перегружена, реактивные снаряды, к сожалению, хранятся".

Данных о жертвах нет.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook сообщил о том, что предварительное следствие установило - это диверсия на базе с общей площадью арсенала 368 га (138 тысяч тонн боеприпасов).

В области установлена семикилометровая зона опасности разлета боеприпасов, так как в в/ч хранятся танковые и артиллерийские снаряды.

"Проводится эвакуация населения из части города Балаклея и близлежащих сел (Вербовка и Яковенковое), которые попадают в зону возможного поражения", - отметили в пресс-службе ГСЧС.

Пограничники на восточной госгранице и на юге области усилили режим контроля.

"Увеличена плотность пограничных нарядов вне пунктов пропуска, усилены меры безопасности в пунктах пропуска. Обстановка на участках границы в пределах Черниговской, Харьковской, Сумской и Луганской областей контролируется. Все пункты пропуска работают в штатном режиме", - сообщил в Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

На место происшествия вылетела комиссия во главе с заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским, а также офицерами ведомства и Генштаба. В зону чрезвычайного происшествия отправлены 250 спасателей с 50 единицами техники, пиротехники также готовы выехать на место инцидента. Тут же находится и.о. главы ГСЧС Олег Мельчуцкий.

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