Опубликованы видео с места крушения Ми-2 под Краматорском
26.03.2017, 21:39
Военное телевидение Украины, а также местные СМИ обнародовали видео с места крушения вертолета Вооруженных Сил Ми-2.
Сегодня вблизи села Малиновка у Краматорска упал военный вертолет Ми-2. По предварительным данным, вертолет разбился из-за столкновения с линией электропередач. По факту падения судна назначено расследование.
По данным штаба АТО, в результате крушения вертолета погибли пятеро человек: трое членов экипажа и двое пассажиров.
Видео: Военное телевидение Украины, Громадське ТВ Донбассу
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