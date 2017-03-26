Опубликованы видео с места крушения Ми-2 под Краматорском

Военное телевидение Украины, а также местные СМИ обнародовали видео с места крушения вертолета Вооруженных Сил Ми-2.

Сегодня вблизи села Малиновка у Краматорска упал военный вертолет Ми-2. По предварительным данным, вертолет разбился из-за столкновения с линией электропередач. По факту падения судна назначено расследование.

По данным штаба АТО, в результате крушения вертолета погибли пятеро человек: трое членов экипажа и двое пассажиров.

Видео: Военное телевидение Украины, Громадське ТВ Донбассу

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