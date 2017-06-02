USD:  26.11  26.35   EUR:  29.09  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Дети войны: в Авдеевке девочка-сирота рисует дружбу и любовь

02.06.2017, 16:08

7-летняя девочка Женя, которая родители которой погибли при обстреле боевиками в Авдеевке, свою бабушку называет мамой и помнит все детали трагедии. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Когда спит - боится. Очень тяжело остаться без мамы, тем более она прекрасно понимает, что ее брат в тяжелом состоянии. Рассказывает, как она была в доме. Когда это взорвалось, думала шарик лопнул, выскочили они с этой девочкой Сашей - та кинулась к своей маме…И она даже знает, где кто лежал", - отметила бабушка Жени.

По ее словам, когда они идут на место трагедии Женя цветы кладет.

"Там бетон еще в крови, песок позасыпали", - уточнила бабушка.

Женя ответила, что начала рисовать, когда погибла ее мама. 

13 мая сообщалось, что боевики обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован. во дворе дома также находились две девочки 6 и 7 лет. Они не пострадали.

Читайте также: Жебривский: Вопрос опеки над детьми-сиротами в Авдеевке решен

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Война в Донбассе

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 