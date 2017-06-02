Дети войны: в Авдеевке девочка-сирота рисует дружбу и любовь
7-летняя девочка Женя, которая родители которой погибли при обстреле боевиками в Авдеевке, свою бабушку называет мамой и помнит все детали трагедии. Об этом сообщает Радио Свобода.
"Когда спит - боится. Очень тяжело остаться без мамы, тем более она прекрасно понимает, что ее брат в тяжелом состоянии. Рассказывает, как она была в доме. Когда это взорвалось, думала шарик лопнул, выскочили они с этой девочкой Сашей - та кинулась к своей маме…И она даже знает, где кто лежал", - отметила бабушка Жени.
По ее словам, когда они идут на место трагедии Женя цветы кладет.
"Там бетон еще в крови, песок позасыпали", - уточнила бабушка.
Женя ответила, что начала рисовать, когда погибла ее мама.
13 мая сообщалось, что боевики обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован. во дворе дома также находились две девочки 6 и 7 лет. Они не пострадали.
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