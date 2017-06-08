У Бахмутской трассы обострение жестче, чем было в Авдеевке - штаб

На востоке страны - эскалация боевых действий, значительно выросло число случаев применения российско-террористическими войсками тяжелого вооружения. Об этом на брифинге сообщил полковник Александр Мотузяник, спикер Минобороны по вопросам АТО.

Только за 7 июня оккупанты выпустили по позициям украинских войск около 900 мин, более 130 артиллерийских снарядов, 25 снарядов из танка и четверть пакета реактивной системы залпового огня Град (последнее - под Чермалыком).

Карта боев по состоянию на полночь 8 июня (нажмите, чтобы увеличить):





Более половины всех минометных и артиллерийских налетов со стороны противника произошло в районе Бахмутской трассы в Луганской области, где обстрелы продолжались 15 часов почти без перерыва. По словам военного, обстрелы здесь ведутся "практически из всего имеющегося у врага тяжелого вооружения", кроме реактивной артиллерии.

"Интенсивность боевых действий уже превысила аналогичные показатели в январе-феврале 2017 года во время боев за Авдеевку", - подчеркнул Мотузяник.

Военные установили, что оккупанты развернули тяжелые орудия вблизи поселков Донецкий и Сентяновка (экс-Фрунзе):





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C 06:00 утра 7 июня до 06:00 сегодняшнего дня боевики оккупационных войск 71 раз открывали огонь по позициям сил АТО, причем почти три десятка раз было использовано запрещенное минскими договоренностями оружие.

Вчера сообщалось, что оккупанты безуспешно пытались захватить опорные пункты сил АТО около села Желобок в Луганской области. В результате боевых действий с начала 7 июня двое военнослужащих погибли, 11 получили ранения.

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