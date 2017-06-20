В Одессе горит ресторан и кафе: фото, видео

В Одессе зафиксирован сильный пожар в Аркадии. Об этом сообщает Думская.

По словам очевидцев, горит ресторан Strong House и кафе, расположенное возле него.

"Подробности - позже", - отмечает издание.





По состоянию на 12:24 информации о пожаре на сайте ГСЧС в Одесской области нет.





Фото: dumskaya.net

В ночь на 23 марта 2017 года на отдельных площадках оружейных складов воинской части А1352 в Балаклее начался пожар и, как следствие, детонация боеприпасов.

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