В Одессе горит ресторан и кафе: фото, видео
20.06.2017, 12:25
В Одессе зафиксирован сильный пожар в Аркадии. Об этом сообщает Думская.
По словам очевидцев, горит ресторан Strong House и кафе, расположенное возле него.
"Подробности - позже", - отмечает издание.
По состоянию на 12:24 информации о пожаре на сайте ГСЧС в Одесской области нет.
Фото: dumskaya.net
В ночь на 23 марта 2017 года на отдельных площадках оружейных складов воинской части А1352 в Балаклее начался пожар и, как следствие, детонация боеприпасов.
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