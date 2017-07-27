Штаб: один боец ранен, силы АТО 11 раз открывали ответный огонь

В зоне АТО за минувшие сутки гибридная армия 17 раз нарушила режим перемирия. Один украинский военный получил ранения. Силы АТО 11 раз открывали ответный огонь. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В целом сутки в зоне АТО завершилась относительно спокойно. С 18:00 и до полуночи активность российско-террористических группировок была незначительной. В конце суток боевики не применяли минометы и тяжелое вооружение.

Однако полной тишины вечером в Донбассе не было. На донецком направлении бандиты дважды били по позициям сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.

На мариупольском направлении крупнокалиберные пулеметы врага работали неподалеку поселков Водяное и Марьинка.

Из стрелкового оружия оккупанты обстреливали укрепления сил АТО в Золотом и Станице Луганской на луганском направлении. А из вооружения БПМ били по Новозванове.





В противовес уменьшению количества обстрелов, в последнее время противник активизирует разведывательную деятельность. Только за прошедшие сутки военные зафиксировали полет четырех вражеских беспилотников.

Кроме того, за минувшие сутки около 03:00 украинские военные с помощью тепловизора обнаружили разведгруппу боевиков, изучавшую позиции сил АТО в районе поселка Николаевка. После предупредительного огня боевики, не вступая в бой, отошли.

За прошедшую неделю, с 17 по 24 июля, в Донбассе были уничтожены 28 боевиков.

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