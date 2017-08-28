Суд освободил от ответственности двух завербованных ФСБ украинцев

Решениями судов в Сумской и Ивано-Франковской области от уголовной ответственности освобождены двое мужчин, которые добровольно сообщили СБУ о попытках вербовки российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в Сумской области к сотрудникам СБУ обратился житель приграничного района, который сообщил, что на территории Украины он был ранен российскими пограничниками и вывезен в РФ.

По словам мужчины, его несколько недель насильно удерживали в России, применяли физическое и психологическое давление, принуждая к работе на ФСБ. Он был вынужден дать согласие, чтобы вернуться в Украину.

"Мужчина сразу обратился на телефон "линии доверия" СБУ и добровольно сообщил о попытке вербовки", - сказано в сообщении.

В СБУ также сообщили, что за нелегальное пересечение границы пограничники ФСБ РФ задержали жителя Ивано-Франковской области.

"Сотрудники ФСБ шантажом и угрозами заставили мужчину дать согласие на сотрудничество. Вернувшись домой, он по собственной инициативе обратился в СБ Украины и рассказал о контактах со спецслужбой страны-агрессора", - отметили в СБУ.

Оба мужчины на основании ч. 2 ст. 111 УК освобождены от уголовной ответственности. Судьи учли, что граждане для выполнения преступного задания иностранного государства никаких действий не произвели и добровольно заявили правоохранителям о своей связи со спецслужбами РФ.

Как ранее сообщили в СБУ, в течение 2014-2017 годов службой зарегистрировано 72 уголовных производства против лиц, осуществлявших антиукраинскую пропаганду в российских соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

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