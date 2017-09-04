В Борисполе мужчина попытался на корточках обойти погранконтроль

В столичном аэропорту Борисполь мужчина попытался обойти пограничный контроль, присев на корточки, однако был замечен правоохранителями. Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 3 сентября.

"Мужчина прибыл на линию паспортного контроля и, дождавшись своей очереди для прохождения контроля, решил обойти его. Присев на корточки, "изобретатель" пролез между кабинами, где пограничники осуществляют проверку документов", - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Однако нарушитель был сразу замечен и передан оперативным сотрудникам Госпогранслужбы. В ходе беседы он назвался 28-летним жителем Киева.

"Свои действия нарушитель сначала обосновал тем, что таким образом хотел проверить бдительность пограничников, а позднее сказал, что планировал улететь в Нью-Йорк, рейсов в направлении которого не было", - отметили в ГПСУ.

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Установить личность задержанного пока не удалось. Отмечается, что при себе мужчина документов не имел, среди вещей у него было только 45 копеек.

В настоящее время гражданин задержан до трех суток с целью установления личности, после чего он будет нести ответственность за свои действия согласно действующему законодательству, подчеркнули в Госпогранслужбе.

В августе 2017 года во Львове полицейские задержали вора, спрятавшегося в квартире, которую он пытался обокрасть.

Видео: YouTube / ГПСУ

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