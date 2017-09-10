В Николаевской области под грузовиком сломался понтонный мост
Грузовой автомобиль с превышенным допустимым весом груза сломал под собой понтонный мост через реку Ингул, который соединяет села Пересадовка и Михайло-Ларино в Николаевской области. Об этом сообщает местное издание Новости-N
Сообщается, что у седального тягача с полуприцепом был превышен разрешенный вес въезда на мост. О допустимом весе автомобилей сообщают знаки перед въездом на него. Отмечается, что под многотонным авто понтоны затонули, а грузовик застрял в виде латинской буквы V.
Полицейские с помощью грузовика MAN вытащили его на берег и составили в отношении водителя застрявшего грузовика административный протокол за превышение допустимого веса, который не должен быть больше, чем восемь тонн.
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