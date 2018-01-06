Освобожденный заложник рассказал о пытках боевиков ДНР

Освобожденный из заложников боевиков ДНР боец батальона Азов Евгений Чуднецов рассказал в интервью Громадському Радіо о пережитых пытках.

По его словам, боевики в продвале выбили ему зубы.

"Их выбили плоскогубцами, хотели вырвать. Это не искаженная информация. Одни писали, что они у меня сами выпали. Но как, если в январе у меня зубы целы, а в феврале уже нет. Они не могли так быстро выпасть", - сказал Чуднецов.

Он также рассказал, что одному из украинцев удалось сбежать от боевиков. Планировалось, что Чуднецов убежит с ним вместе, но его тогда перевели в ИВС. "Его увезли на работу, боевики отвлеклись и он чухнул", - сказал азовец.

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.

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