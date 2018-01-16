В Харькове водитель сбил 17-летнего пешехода и убежал: видео

Сегодня в Харькове 18-летний водитель на смерть сбил 17-летнего пешехода и скрылся с места преступления. Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Согласно сообщению, авария произошла 16 января около 15:00 на улице Салтовское шоссе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Парень погиб на месте происшествия. Автомобиль был обнаружен на улице Салтовское шоссе в ходе реализации плана "Перехват". Также полицейским удалось установить и задержать водителя.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Вместе с тем, видео с места трагедии на своей странице в Facebook опубликовал народный депутат Антон Геращенко.

В Соломенском районе Киева в 00:22 16 января произошла серьезная авария на перекрестке, в которой пострадали пять человек, в том числе ребенок.

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