В Павлограде СБУ блокировала поставку оружия из Донбасса: видео

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией блокировали в Павлограде поступление оружия и боеприпасов из Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что местный житель хранил в своей квартире внушительный арсенал средств поражения, которые использовались в криминальных целях", - отметили в пресс-центре.

По данным СБУ, оружие поступало от его знакомых, которые систематически посещали район свободного Донбасса.

Во время обыска в квартире злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли три автомата Калашникова, обрез нарезного охотничьего ружья, пять гранат Ф-1, РГД-5 и РГН с запалами к ним, тротиловую шашку, около 500 патронов различного калибра и глушитель.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

24 января 2018 года сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области боевика террористической организации ЛНР.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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