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В Борисполе задержали вербовщика боевиков: видео

30.01.2018, 17:29

В аэропорту Борисполь пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта задержали гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, задержали сегодня пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев в аэропорту Борисполь", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина находится в международном розыске как вербовщик боевиков в террористические группировки.

Пограничники сразу задержали иностранца и передали сотрудникам Нацполиции.

По данному факту уведомлено украинское бюро Интерпола в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области полицейские задержали боевика незаконного вооруженного формирования Оплот, который вербовал "новобранцев". 

Видео: youtube.com/Держприкордонслужба

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