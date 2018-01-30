В Борисполе задержали вербовщика боевиков: видео
В аэропорту Борисполь пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта задержали гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
"Гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, задержали сегодня пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев в аэропорту Борисполь", - говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина находится в международном розыске как вербовщик боевиков в террористические группировки.
Пограничники сразу задержали иностранца и передали сотрудникам Нацполиции.
По данному факту уведомлено украинское бюро Интерпола в Киеве.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области полицейские задержали боевика незаконного вооруженного формирования Оплот, который вербовал "новобранцев".
Видео: youtube.com/Держприкордонслужба
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