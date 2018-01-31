Бойцы ВСУ взяли под контроль село на линии разграничения: видео

Украинские военные в Луганской области взяли под свой контроль село Новоалександровка, которое находится на линии разграничения между позициями ВСУ и боевиков. Об этом говорится в сюжете Военного телевидения.

Новоалександровка в ходе конфликта оказалась между подконтрольными Украине территориями и временно оккупированными районами Луганской области.

"С 2015 года опорные пункты на околицах села были крайними позициями украинских защитников с одной стороны и позициями российских наемников - с другой. Но недавно наши воины улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяв Новоалександровку под свой контроль", - говорится в сюжете.

Боец ВСУ по имени Константин рассказал, что в село военные вошли несколько дней тому назад. По его словам, боевики время от времени пытаются вернуть утраченный контроль, применяя стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. "Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это наш кусок земли", - сказал военный.

По данным переписи 2001 г, численность населения села составляла 124 человека, с начала боевых действий жителей осталось меньше 20. В селе нет газа и электроэнергии.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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