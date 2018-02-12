Под Днепром СБУ заблокировала поступление оружия с Донбасса

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией заблокировали в Новомосковске Днепропетровской области поступление оружия из района проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Правоохранители установили, что неоднократно судимый местный житель хранил в арендованных им гаражных помещениях внушительный арсенал средств поражения. По оперативной информации, оружие использовалось в криминальных целях.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли пулемет РПК, три гранатомета РПГ-22, 13 гранат Ф-1 и РГД-5, пять пистолетов, гладкоствольное ружье и почти 4 тыс патронов разного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Продолжаются следственные действия, в том числе для установления других лиц, причастных к поступлению оружия.

Ранее сообщалось, что в Донбассе дельцы сбывали наркотики под "крышей" полиции.

Видеоо: ssu.gov.ua

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