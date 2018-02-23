Полиция поймала убийцу украинки в Египте - СМИ
Египетская полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве 29-летней украинки в Хургаде. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.
По информации издания, девушка была родом из Нежина Черниговской области. На ее теле обнаружили 13 ножевых ранений в живот.
ТСН сообщает, что первый секретарь посольства Украины в Египте Андрей Гутовский заявил, что полиция рассматривает более 20 версий убийства.
Источники издания говорят, что полицейские изначально задержали мужа украинки, однако позже следствие отбросило версию его причастности к убийству.
По данным ТСН, убийцей оказался грабитель. Его задержали. Злоумышленник пробрался в квартиру, ожидая, что дома никого не будет, но девушка вернулась раньше, и он воспользовался ножом.
21 февраля в Египте, в Хургаде убили 27-летнюю гражданку Украины, которая проживала там в гражданском браке с египтянином.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
22.02.18, 23:50
-
21.02.18, 18:01
-
20.02.18, 12:26