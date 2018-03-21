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В Николаеве попрощались с летчиком-героем АТО Волошиным

21.03.2018, 13:02

В Николаеве попрощались с 29-летним летчиком, героем АТО, и. о. директора коммунального предприятия Николаевский международный аэропорт Владиславом Волошиным. Об этом сообщает Укринформ.

На похороны пришли несколько сотен человек. "Непередаваемая скорбь и боль, а еще вопрос, почему так случилось, почему он ушел из жизни? Вечная ему память", - сказал товарищ Владислава Антон.

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"Многие из тех, кто пришел на прощание, говорят то же самое. Все выражают соболезнование и скорбь о молодой жизни. Попрощаться с Владиславом также пришли руководители города и области. Они молча возложили цветы и ушли", - говорится в сообщении.

На похороны приехала мама Владислава из Луганской области, возле гроба также жена со старшим ребенком. У погибшего осталось двое маленьких детей - 2 и 5 лет.

После прощания Волошина повезли в Одессу - на кремацию. Захоронение, по предварительным данным, должно состояться на его родине - в Луганской области. 

18 марта 2018 года Волошин совершил самоубийство. Председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко назвал "чушью" информацию "о каких-то миллионных тендерах и прочее".  

В НАБУ заявили о предотвращении возможного хищения средств бюджета Николаева при заключении договора на ремонт здания местного аэропорта.

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